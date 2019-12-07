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رياضة

سر احتفال حسين الشحات بهدفه في شباك الهلال السوداني.. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:04 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة

كشف الإعلامي هانى حتحوت، عن سر احتفال حسين الشحات، بهدفه الذي سجله في شباك الهلال السودانى ، بالمباراة التي جرت على استاد السلام، لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الأفريقي.

وقال هانى حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» الذى يذاع على قناة «صدى البلد»، إن حسين الشحات، كان يوجه رسالة تضامنية من خلال هدفه، إلى نجله الذي يعاني من إصابة فى جبهته ، علما أن هذا الإحتفال الاستثنائى، أثار الكثير من الجدل، عبر منصات التواصل الإجتماعى.

وساهم الشحات فى فوز الفارس الأحمر بالمباراة، بهدفين مقابل هدف، جاء هدفي الأهلي عبر حسين الشحات ورمضان صبحي بالدقيقتين 15 و37 فيما جاء هدف للضيوف عن طريق أطهر الطاهر بالدقيقة 97.

بهذا الفوز، يحصد الفارس الأحمر، أول ثلاث نقاط له بدور المجموعات، ليعوض هزيمته فى اللقاء الأول أمام النجم الساحلى، بهدف دون مقابل.

على جانب آخر، تجمد رصيد الهلال، عند 3 نقاط، بعد تغلبه على نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن لقاءات الجولة الأولى.
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