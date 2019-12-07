هشام إسماعيل: دواد ومحمد فراج بيضايقونى بسبب حبى للزمالك..شاهد

تحدث الفنان هشام إسماعيل، عن عشقه وتشجيعه لنادي الزمالك، متوقعًا أن يفوز ببطولة أو بطولتين في الموسم الحالي.



وقال إسماعيل خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر قناة "mbc مصر"، إنه دائمًا ما يتشاجر مع زملائه في الوسط الفني بسبب الانتماءات الرياضية: "في أوقات وصلت لمرحة البلوك ومش عاوز أضايقهم ولا يضايقوني".



وأشار إلى أنه أثناء تصوير مسلسل "أهو ده اللي صار"، كان الفنانون علي الطيب ومحمد فراج يمازحانه بسبب تراجع نتائج وأداء فريق الكرة بالزمالك: "كانوا بيضايقوني مع أحمد داود، وأشتبك معاهم، وكانوا في الآخر يقولوا خلاص يا عم حل عن دماغنا، أنا مرعب في الدفاع عن الزمالك".



وفى سياق مختلف أكد أن المسرح بالنسبة له، أسهل أنواع الفنون وأكثرها متعة، مشيرًا إلى أنه يشعر أنه في منزله.