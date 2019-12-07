وليد صلاح الدين: فايلر ينفذ تكتيكه في التمرين بمعاقبة اللاعبين..فيديو

أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، أنه سبق وشاهد تدريبات الأحمر تحت قيادة السويسري رينيه فايلر مشددًا على أنه صارم مع اللاعبين لتطبيق فكرة.



وأضاف صلاح الدين خلال لقاء عبر برنامج "حصاد الأسبوع" المُذاع عبر قناة "أون سبورت": "عندما شاهدت تدريبات الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر وجدته يعاقب اللاعبين في حالة عدم تنفيذ تكتيك معين في الملعب وعند قطع الكرة يتقدم المدافعين كلهم للأمام".



تابع: "هذه الأشياء التي تجعل اللاعبين يفعلوا ذلك باستمرار، أوروبا كلها تفعل ذلك ولكن اللاعبين عندنا (بيكسلوا شوية)".



استكمل: "لا يوجد مدرب في العالم سيفعل شيئًا مع اللاعبين، إلا إذا كان اللاعبون أنفسهم يريدون فعل الشيء".



وعن سر استبعاد سعد سمير، قال: "مبدئيًا عودته من الإصابة قد تكون سبب، لأن فايلر يعتمد على حالة اللاعب، ومن الممكن أن لديه عدم قناعة بطريقة لعبه، وانا استشعرت ذلك في فايلر".



اختتم: "لكن كلهم لاعبين جيدين، وأي لاعب يعود من الإصابة بالتأكيد يحتاج لفترة من الوقت".



فاز الأهلي على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.