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رياضة

هانى حتحوت: الأهلى يستعيد توازنه بفوز رائع وتساؤلات حول ياسر إبراهيم .. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:47 ص
صدى البلد
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حسن العمدة
قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن النادى الأهلى، نجح فى تحقيق فوز ثمين على نظيره الهلال السودانى، بالمباراة التي جرت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دورى الأبطال الأفريقي.

وأضاف حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ـأن الفارس الأحمر تمكن من تحقيق انتصاره الأول بدور المجموعات، بأداء مقنع، ليستعيد توازنه عقب الهزيمة التى تلقاها خارج الديار، على يد النجم الساحلى.

وأوضح حتحوت، الهدف الذى سجله الهلال، هو ما عكر انتصار الأهلى، خاصة أن الفريق السودانى، لم يهدد مرمى محمد الشنوى، بأى فرص خطيرة، فى المقابل قدم الأهلي مباراة جيدة جدا، سيطر فيها على مجريات اللقاء منذ البداية باستثناء الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني.

كما أكد الإعلامي الشاب، على أهمية فوز الأهلى الذى منحه أول ثلاث نقاط، تساوي بهم مع الهلال، ويمنح النجم الساحلى، فرصة تصدر المجموعة عندما يواجه بلاتينيوم بطل زيمبابوي، اليوم السبت. 

كما علق على استبعاد ياسر إبراهيم من قائمة المباراة قائلا :" رينيه فايلر قرر الدفع بالنجم المخضرم، أحمد فتحي بمركز المساك بدلا من ياسر إبراهيم، وهو ما يجعلنا نطرح تساؤلات حول مدي قناعة المدرب السويسري، بالمدافع الشاب، ياسر إبراهيم".

وأشاد هانى حتحوت، بعدد من لاعبي النادي الأهلى، فى مقدمتهم، أحمد فتحي ومجدي قفشة، حيث تمكن الأول من تقدم مباراة دفاعية جيدة، فيما تمكن الثاني من تقديم تمريرات ساحرة لزملائه، ساهمت في تحقيق الانتصار.

وأتم حديثه قائلا :" من الواضح إن المجموعة الثانية غير مقلقة للنادى الأهلى، بل إن الصدارة تبدو فى المتناول للاعبي الفارس الأحمر".
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