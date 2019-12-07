مشعل المطيري للدول العربية: سنصبح قوة جبارة اقتصاديا لو اتحدنا

أكد الكاتب الكويتي مشعل المطيري، أن إزالة الحدود بين الدول العربية ونبذ الخلافات والوقوف صفا واحدا السبيل الوحيد لتحقيق نهضة اقتصادية وسياسية، فالدول العربية والإسلامية قوة لا يستهان بها والغرب يعمل دائما على زعزعة استقرارها خوفا من القوة العربية الضاربة.



وأوضح المطيري، أن اتحاد الأقطار العربية حُلم يراود الشباب العربي والقضية الفلسطينية هي الأساس الذي يجب أن يتوحد الجميع عليها لنصرة القدس من المحتل المغتصب لمقدراتنا وتراثنا، مشيرًا إلى أننا نريد دخول بلادنا العربية بدون فيزة أو تأشيرة حتى نشعر بالوحدة حقًا.



ولفت إلى أن اتحاد الدول العربية تمكننا من سحق أي قوة مهما كانت لأننا نمتلك قوة اقتصادية كبيرة تجعلنا نتغلب على أي أزمة اقتصادية في العالم، حيث إن الناتج القومي إجمالا يُقدر بـ 6 تريليون دولار سنويا تقريبا.