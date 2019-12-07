ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مشعل المطيري للدول العربية: سنصبح قوة جبارة اقتصاديا لو اتحدنا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:58 ص
الكاتب الكويتي مشعل
الكاتب الكويتي مشعل المطيري
Advertisements
رامى المهدي
أكد الكاتب الكويتي مشعل المطيري، أن إزالة الحدود بين الدول العربية ونبذ الخلافات والوقوف صفا واحدا السبيل الوحيد لتحقيق نهضة اقتصادية وسياسية، فالدول العربية والإسلامية قوة لا يستهان بها والغرب يعمل دائما على زعزعة استقرارها خوفا من القوة العربية الضاربة.

وأوضح المطيري، أن اتحاد الأقطار العربية حُلم يراود الشباب العربي والقضية الفلسطينية هي الأساس الذي يجب أن يتوحد الجميع عليها لنصرة القدس من المحتل المغتصب لمقدراتنا وتراثنا، مشيرًا إلى أننا نريد دخول بلادنا العربية بدون فيزة أو تأشيرة حتى نشعر بالوحدة حقًا.

ولفت إلى أن اتحاد الدول العربية تمكننا من سحق أي قوة مهما كانت لأننا نمتلك قوة اقتصادية كبيرة تجعلنا نتغلب على أي أزمة اقتصادية في العالم، حيث إن الناتج القومي إجمالا يُقدر بـ 6 تريليون دولار سنويا تقريبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

موجز الرياضة.. مهاجمة الخطيب.. وتعليق كلوب على صلاح.. وفسخ عقد بوطيب مع الزمالك

بسبب خلاف على ركن سيارة.. امرأة تعتدي بالضرب على مسن.. شاهد

بالازرق الملكى.. أنغام فى أحدث ظهور لها من الرياض

صورة طبق الأصل من زوجته | الظهور الأول لـ نسايب عمرو دياب

بسبب ساعة روليكس.. طالب عماني يتعرض للطعن حتى الموت في لندن

أخبار الفن | ظهور نادر لشقيقة عادل إمام.. عملية جراحية عاجلة لـ أحمد فهمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالازرق الملكى.. أنغام فى أحدث ظهور لها من الرياض

بسبب ساعة روليكس.. طالب عماني يتعرض للطعن حتى الموت في لندن

لمكياج جديد.. هنا شيحة تغير ملامحها