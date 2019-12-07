ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يدعو البنك الدولي إلى وقف منح قروض للصين

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، البنك الدولي إلى وقف منع الصين قروض مالية، معللًا ذلك بأن بكين تملك أموال ضخمة.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لماذا يقوم البنك الدولي بمنح قروض للصين؟ هل يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟ الصين لديها الكثير من المال، وفي حال لم يكن لديهم المال، فسيخلقونها. توقفوا".

وتدهورت الأوضاع بين الصين والولايات المتحدة، بعد توقيع الرئيس ترامب، قانونا بشأن أقلية الإيغور المسلمة، وقانون بشأن فرض عقوبات ضد مسئولين صينيين متهمين بممارسة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الأحداث في هونج كونج.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد هنا الزاهد | أحمد فهمي يجري عملية جراحية عاجلة

قراءة القرآن في الصلاة بهذه الطريقة لا تجزئ وتحرمك ثواب التلاوة

بسبب ساعة روليكس.. طالب عماني يتعرض للطعن حتى الموت في لندن

هانى حتحوت: الأهلى يستعيد توازنه بفوز رائع وتساؤلات حول ياسر إبراهيم .. فيديو

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس..شاهد

الأمن يكشف لغز اختفاء سيدة من منزل زوجها بالوراق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلية تتوج بلقب ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة والوصيفة مصرية.. بالصور

احذر.. أراد الظهور في وسائل الإعلام فألقى بطفل من الدور العاشر

رجيم الإنقاذ.. افقد 5 كيلو فى 10 ايام