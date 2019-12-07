ترامب يدعو البنك الدولي إلى وقف منح قروض للصين

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، البنك الدولي إلى وقف منع الصين قروض مالية، معللًا ذلك بأن بكين تملك أموال ضخمة.



وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لماذا يقوم البنك الدولي بمنح قروض للصين؟ هل يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟ الصين لديها الكثير من المال، وفي حال لم يكن لديهم المال، فسيخلقونها. توقفوا".



وتدهورت الأوضاع بين الصين والولايات المتحدة، بعد توقيع الرئيس ترامب، قانونا بشأن أقلية الإيغور المسلمة، وقانون بشأن فرض عقوبات ضد مسئولين صينيين متهمين بممارسة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الأحداث في هونج كونج.