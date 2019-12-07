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رياضة

تشيلسي يسعى لتعميق جراح إيفرتون في الدوري الإنجليزي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:45 ص
تشيلسي
تشيلسي
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إسراء أشرف
يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره إيفرتون اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

موعد مباراة إيفرتون ضد تشيلسي

من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الثانية والنصف ظهرًا، على ملعب "جوديسون بارك"، وتُنقل المباراة عبر "بي إن سبورتس 2".

ترتيب إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يحتل إيفرتون المركز الثامن عشر في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويسعى تشيلسي في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتعميق جراح إيفرتون الذي تلقى هزيمة كبيرة أمام ليفربول الجولة الماضية، بخماسية مقابل هدفين.
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