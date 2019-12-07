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ديني

دار الإفتاء تبرز جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عبر الموشن جرافيك

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:20 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمود ضاحي
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الفتوى الصحيحة هي اللبنة الرئيسة لبناء وتشكيل وعي الفرد السوي، والمجتمع المتكاتف، والدولة الرائدة، والأمة الحضارية المتفاعلة والمتعايشة مع غيرها من الأمم.

وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أنه من خلال هذه الرؤية تم إنشاء مظلة جامعة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتنطلق المشروعات التجديدية، والمؤتمرات العالمية، بهدف ترسيخ المنهج الوسطي في الفتوى، بعدما أرادت تيارات التشدد استغلال الفتوى أسوأ استغلال في إشاعة الفرقة وبث روح الكراهية والتشجيع على العنف والإرهاب.

وأشارت الدار في الفيديو إلى أن الجهود تضافرت وأثمرت المؤتمرات العالمية المتتالية إصدار ميثاق شرف عالمي للفتوى، بهدف تخليصها من براثن تلك الجماعات، كما صدر المؤشر العالمي للفتوى لرصد حركة الفتوى في العالم، وللرد العلمي المؤصل على كل ما يشذ من الفتاوى عن منهج الوسطية والاعتدال.
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