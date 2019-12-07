ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

المشروب المعجزة.. يعالج السرطان ويقوي الجهاز المناعي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:17 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري


توجد بعض الاكلات المهمة والمشروبات التي تمنع اصابتك من الاصابة بالسرطان ويقول المعالج بالطب البديل سالم العربي بمشروب البنجر وهو المعروف عنه بالمشروب المعجزة

رأس واحد بنجر

2رأس واحد جزر

3تفاحة واحدة

طريقة التحضير والاستخدام

اولا--تغسل المكونات جيدًا ونقطعها مع قشورها ونقوم بوضعها في المعصرة او الخلاط ثم اشرب العصير في الحال ( تستطيع ان تضيف لها الليمون لتحسين الطعم ).

>> ( فوائد هذا المشروب.)<<

1-- يوقف نمو الخلايا السرطانية.
2---يحمي البنكرياس والكبد من الامراض ويعالج القرحة.
3--يقوي الرئة ويمنع مهاجمة القلب ويمنع ارتفاع الضغط.
4-- يقوي جهاز المناعة.
5---يقوي البصر ويزيل الاحمرار والتعب والجفاف في العين.
6---يساعد في ازالة التعب من جراء الرياضة الجسدية (( آلام العضلات ))
7--يزيل السم وآثاره يساعد حركة الامعاء ويزيل الامساك يجعل الجلد صحيًاواكثر نضارة ويزيل حب الشباب.
8-يحسن النفس ويزيل الرائحة الناتجة من سوء الهضم.
9يقلل ألم الحيض.
10 -مغذي عالي وفعال في تقليل الوزن.
11-لا توجد اعراض جانبية.

12--يأخذ مرة واحدة قبل الفطور بساعة واحدة وللحصول على نتائج سريعة يمكن اخذه مرتين باليوم قبل الفطور وقبل العشاء.

13--لتحصل على تأثير جيد يجب شرب العصير بعد عصره مباشرة. ليعكل علي تحسن جهازك المناعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القلب أبرزها .. الضحك يحمي الصحة من أمراض خطيرة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء بالليمون على الريق

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت قشر الليمون؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت ثمرة من البرتقال يوميا

الحليب الذهبي يخلصك من السموم ويحارب السرطان

ترشيحاتنا

ديربي مانشستر وليفربول والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم السبت 7 -12- 2019 والقنوات الناقلة

فيديوجراف| رقص زوجة أحمد الفيشاوي في الشارع بملابس المنزل

أنا زي الفل.. أول تعليق من أحمد فهمي عقب إجرائه عملية جراحية

شاهد.. بسمة بوسيل تبكي بسبب تامر حسني.. تعرف على السبب

في عيد ميلاد محمود حميدة.. لماذا خلع البنطلون في مقلب رامز جلال

اعتقال سيدة قبل صعودها الطائرة بـ10 دقائق.. والتهمة أم مهملة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة السياح.. معرض خيرى لرعاية الكلاب والقطط الضالة بالغردقة

بعد تكريمه.. مدرب حراس المنتخب الأولمبي: شكرا الرئيس السيسي ..صور

طالبات ملوي ينظفن شوارع المدينة.. صور