المشروب المعجزة.. يعالج السرطان ويقوي الجهاز المناعي





توجد بعض الاكلات المهمة والمشروبات التي تمنع اصابتك من الاصابة بالسرطان ويقول المعالج بالطب البديل سالم العربي بمشروب البنجر وهو المعروف عنه بالمشروب المعجزة



رأس واحد بنجر



2رأس واحد جزر



3تفاحة واحدة



طريقة التحضير والاستخدام



اولا--تغسل المكونات جيدًا ونقطعها مع قشورها ونقوم بوضعها في المعصرة او الخلاط ثم اشرب العصير في الحال ( تستطيع ان تضيف لها الليمون لتحسين الطعم ).



>> ( فوائد هذا المشروب.)<<



1-- يوقف نمو الخلايا السرطانية.

2---يحمي البنكرياس والكبد من الامراض ويعالج القرحة.

3--يقوي الرئة ويمنع مهاجمة القلب ويمنع ارتفاع الضغط.

4-- يقوي جهاز المناعة.

5---يقوي البصر ويزيل الاحمرار والتعب والجفاف في العين.

6---يساعد في ازالة التعب من جراء الرياضة الجسدية (( آلام العضلات ))

7--يزيل السم وآثاره يساعد حركة الامعاء ويزيل الامساك يجعل الجلد صحيًاواكثر نضارة ويزيل حب الشباب.

8-يحسن النفس ويزيل الرائحة الناتجة من سوء الهضم.

9يقلل ألم الحيض.

10 -مغذي عالي وفعال في تقليل الوزن.

11-لا توجد اعراض جانبية.



12--يأخذ مرة واحدة قبل الفطور بساعة واحدة وللحصول على نتائج سريعة يمكن اخذه مرتين باليوم قبل الفطور وقبل العشاء.



13--لتحصل على تأثير جيد يجب شرب العصير بعد عصره مباشرة. ليعكل علي تحسن جهازك المناعي.