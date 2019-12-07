تامر حسني يتصدر تويتر بعد دخوله "جينيس" كأكثر فنان ملهم عالميًا

مبرووووك ‎#الحراااق رافع رسنا

‎#تامر_حسني



‏‎#تامر_حسني احسن مغنى فى مصر

‎#تامر_عاشور احسن احساس فى مصر



‏‎#تامر_حسني ‎@tamerhosny

تستااهل كل خيييير يا حبيبي 👍😍❤️



‏برافو ‎#تامر_حسني



‏تامر حسني العالمي اللي مشرفنا دايما انت مثال للنجاح والطموح تستأهل كل خير والله مش جمهورك بس اللي في ضهرك أنا واحد من جمهور دياب الف مليون مبروك يا متواضع يا طيب 😍😍😘‎@tamerhosny ‎#جينيس_ريكورد ‎#تامر_حسني ‎#Egypt



‏يستاهل ‎#تامر_حسني

طيب و جدع وابن بلد وموهوب



‏ألف مبروك للنجم المصري ‎#تامر_حسني على دخوله موسوعة جينيس ريكورد كأفضل فنان مؤثر وملهم في العالم 👏

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تامر_حسني بعد دخوله موسوعة جينيس ريكوردز كأكثر فنان ملهم ومؤثر بالعالم.وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :