جلال: مباراة المصري غدا صعبة للغاية ونأمل في ابتعاد شبح الإصابات .. صور

قال الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمصري أن مباراة الغد أمام اينوجو رينجرز صعبة للغاية ، فالفريق النيجيري يدخل المباراة وكله أمل في الحفاظ على أماله في الصعود لدور الثمانية خاصًة بعد خسارته في الجولة الأولى على أرضه ووسط جماهيره أمام بيراميدز ، وهي المباراة التي خاض رينجرز غالبية فتراتها بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه خلال الشوط الأول ، مضيفًا أن المصري يحترم وبشدة الفريق النيجيري الذي يمثل دولة كبيرة تعد أحد معاقل كرة القدم الأفريقية بما تمتلكه من لاعبين ومديرين فنيين على قدر كبير من الكفاءة.



وأشار الكابتن ايهاب جلال خلال المؤتمر الذي أداره المنسق الإعلامي للمباراة الدكتور عادل كُريم أن المصري سيحاول قدر الامكان تعويض الغيابات العديدة التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة والتي جاءت نتيجة لاصابة الثنائي عماد فتحي وفريد شوقي ومن قبلهم أحمد شوشة ، مشيرًا أن الجهاز الفني يسعى لتجهيز جميع اللاعبين بالشكل الذي يؤهلهم للمشاركة في جميع المباريات خاصًة في ظل الضغط الشديد الذي يتعرض له الفريق بخوض مباراة كل ثلاثة أيام على الأكثر ، معربًا عن أمله في ابتعاد شبح الاصابات عن لاعبي المصري خلال الفترة القادمة.



وعن تأثير حضور الجماهير لمباراة الغد بعد قرار مجلس ادارة النادي المصري بتوفير اتوبيسات مجانية لنقل مشجعيه الى الاسكندرية لحضور المباراة …. أكد الكابتن ايهاب جلال أن جماهير المصري ومهما بلغ عددها فإنها قادرة على تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز ، مشيرًا أن وجود الجماهير في ملعب المباراة يعطي للاعبين دافعية كبيرة لتحقيق الفوز أيًا كان المنافس.



