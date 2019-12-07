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رياضة

الدوري الألماني.. بروسيا دورتموند يكتسح دوسلدروف بخماسية.. وفرايبورج يفوز على فولفسبورج

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:08 م
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
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إسماعيل محمود
اكتسح فريق بروسيا دورتموند، نظيره نادي فورتونا ديسلدورف ، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني.

افتتح ماركو رويس التسجيل لبروسيا في الدقيقة 42 ، وضاعف زميله ثورجان هازارد النتيجة لفريقه ، بهدف ثان في الدقيقة 58 ، قبل أن يوقع جادون سانشو على الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 63.

وعاد كل من رويس وسانشو في الدقيقتين 69، 74، ليوقعا على الهدفين الرابع والخامس ، ليحقق فريقهما الانتصار السابع هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بروسيا دورتموند للنقطة 26 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد نادي فورتونا ديسلدورف عند النقطة 12 في المركز السادس عشر.

وفي نفس الجولة فاز أوجسبورج على ماينز بهدفين مقابل هدف، وفرايبورج على فولفسبورج بهدف نظيف.
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