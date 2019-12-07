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خبير معلوماتى يكشف الخدمات المقدمة من أبلكيشين وزارة الداخلية..شاهد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:56 م
أبلكيشن وزارة الداخلية
أبلكيشن وزارة الداخلية
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حمزة شعيب
كشف تامر محمد، مدير غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات السابق، عن الخدمات الجديدة التى تقدمها وزارة الداخلية، موضحا أن تطبيق وزارة الداخلية يقدم خدمات المرور وخدمات الأدلة الجنائية وتصاريح السفر كما يوجد قسم خاص بالشكاوى من خلال ابلكيشن على الهاتف المحمول، مشيرا إلى أن تطبيقات الهواتف الذكية المجانية خطوة من الحكومة نحو التحول الرقمي.

وأضاف "محمد"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الدولة توجهت لهذا الاتجاه لأن عدد كبير من المواطنين يمتلكون هواتف ذكية يستطيعون من خلالها الاستغناء عن الكمبيوتر أو لاب توب.

وأشار مدير غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات السابق إلى أن هناك منصة الحكومة الرقمية، ومنصة مصر الرقمية، وتطبيقات المحمول ومراكز الاتصالات، ومكاتب البريد، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء وفرت تطبيق لشحن كارت الكهرباء من خلال المحمول بدلًا من الذهاب إلى منفذ أو إدارة الكهرباء.

ولفت إلى أن المواطن سيحتاج لفترة ليستطيع التعامل مع التطبيقات المختلفة للحكومة؛ ولابد أن تكون هناك فيديوهات تعليمية حول كيفية استخدام التطبيقات المختلفة وشرحها عبر منصات الإعلام.
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