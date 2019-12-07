أبطال أفريقيا .. 60 دقيقة.. طوفان الزمالك يحاول تسجيل هدف ثان وأول أغسطس يسعى للتعادل

انتهت أحداث 60 دقيقة من مباراة الزمالك ومنافسه اول أغسطس بتقدم الأبيض بهدف دون رد في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



الشوط الأول

بدأ اللقاء بحماسة شديدة من الزمالك وضغط قوي ومتقدم، في محاولات عديدة لمباغتة الفريق الأنجولي، وتسجيل الهدف الاول في الدقائق الاولى من المباراة.



وحاول فريق أول أغسطس الوصول الى مرمى الزمالك في الدقائق الأولى بعد أن استحوذ على الكرة ولكنه لم يستطع، المرور من طارق حامد لاعب الإرتكاز مع الأبيض.



وفي الدقيقة الخامسة من عمر المباراة شكل الزمالك اول خطورة على مرمى الفريق الانجولي، من خلال هجمة منظمة بدأت من تمريرة فرجاني ساسي، الى بن شرقي الذي توغل الى منطقة الجزاء وسط غفلة من دفاع أول أغسطس وتم تمريرها الى اوباما الذي سددها بجوار المرمى.



وانتتزع زيزو لاعب الزمالك صيحات الجماهير بعد أن راوغ دفاع اول أغسطس من داخل منطقة الجزاء، ومررها ولكن استطاع لاعبي اول أغسطس استخلاص الكرة.



وسدد أحمد سيد زيزو صاروخية في الدقيقة 10 من عمر المباراة، هي الأخطر في المباراة على مرمى أول أغسطس ولكن تصدى لها الحارس.



وفي الدقيقة 11 أعلن أول أغسطس الهجوم على مرمى الزمالك، وتوغل احد لاعبي الفريق الأنجولي داخل منطقة جزاء الزمالك وسدد كرة تصدى لها محمد عواد الى خارج الملعب الى ركنية.



وتمكن الزمالك من تكوين هجمة منظمة ومميزة للغاية وصل بها الى مرمى أول أغسطس وسجل هدف التقدم.



سجل أشرف بن شرقي الهدف عن طريق متابعة رائعة لبينية يوسف أوباما الذي مرر له الكرة ببراعة في الدقيقة 16 من عمر المباراة ليضعها في الشباك بمهارة عالية.



وأشتعلت المباراة أكثر حماسة في الربع ساعة الثانية من عمر المباراة، بعد تحقيق الزمالك هدفه الأول، ووصل فريق أول أغسطس الى مرمى محمد عواد في هجمة مرتدة سريعة ولكن عواد سبق مهاجم الفريق الأنجولى واستحوذ على الكرة.



وبدأ فرجاني ساسي في تنظيم الهجمات للزمالك، حتى وصل الفريق الى مرحلة اللعب في منتصف ملعب فريق أول أغسطس.



واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة للزمالك من على بعد كبير من الجهة اليمنى لمرمى الفريق الأنجولي في الدقيقة 26 من عمر المباراة، توجه لها عبد الله جمعة الذي سددها على مرمى اول اغسطس مباشرة وانتزعت آهات الجماهير.



وتلقى ايبيكون لاعب فريق أول أغسطس اول بطاقة صفراء في المباراة، بعد تدخله مع طارق حامد في التحام من مسافة قريبة من مرمى أول أغسطس، ولكن لم يفعل بها الزمالك شئ.



ولم يستطيع الزمالك عقب تسجيله للهدف الأول في الدقيقة 16 أن يضيف أهداف أخرى طوال الشوط الأول، ولم يتمكن أول أغسطس من التسجيل في الزمالك وادراك التعادل.



وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الزمالك بهدف أشرف بن شرقي دون رد من أول أغسطس.

دخل الزمالك بالتشكيل التالي:



الشوط الثاني

دخل الزمالك الشوط الثاني بنفس التشكيل لم يقوم باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بأي تغيير في صفوف التشكيلة الأساسية التي بدأ بها اللقاء.



ثم تلقي لاعب أول أغسطس إزاك البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، بعد تدخل عنيف على أحمد سيد زيزو على خط التماس من منتصف ملعب أول أغسطس في الدقيقة 48.



وانتفض فريق أول أغسطس في شوط المباراة الثاني في محاولات جدية لتحقيق هدف التعادل، وضغط الزمالك في منطقة جزائه وحصل على 3 ركنيات، ولكن دون ترجمةاحدهم لهدف.



واستطاع الزمالك أن يخطف الكرة وينطلق في هجمة مرتدة في الدقيقة 55 من عمر المباراة عن طريق أوباما وصل بها الى منطقة جزاء أول أغسطس بعد مشوار فردي ومررها لحازم امام الذي مررها في ظهر أحد لاعبي أول أغسطس وخرجت لركنية.



وأهدر عبدالله جمعة فرصة هدف في الدقيقة 59 من عمر المباراة، بعد انطلاقة مميزة من منتصف الملعب وتسديدة متأخرة أضاعت على الزمالك هدف ثاني في المباراة.