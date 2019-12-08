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شوقى غريب: تكريم الرئيس السيسي وسام على صدورنا.. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:22 ص
شوقى غريب
شوقى غريب
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حمزة شعيب
أعرب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له اليوم، قائلا: "سعيد جدا بما حدث اليوم من تكريم رب العائلة المصرية الرئيس السيسي".

وأضاف "غريب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء dmc"، أن اليوم يُعتبر بمثابة عيد رياضي، لافتا إلى أن التكريم لم يقتصر على كرة القدم فقط وإنما ألعاب كثيرة.

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إلى أن كل الرياضيين بجميع الألعاب شرفوا مصر ووضعوها على قمة المحافل الدولية.

وتابع: "حديث الرئيس وتكريمه لنا وسام على صدورنا جميعًا، وهذا التكريم يثبت أن مصر دولة كبيرة وعظيمة وقوية، كما يؤكد أن لكل مجتهد نصيب من التكريم يليق به".
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