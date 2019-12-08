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مرأة

أكلة صحية للسهرة .. طريقة عمل سلطة البروكلي بالرمان

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:28 ص
سلطة البروكلي
سلطة البروكلي
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رشا عوني
اعتاد الكثير على تناول الأطعمة السريعة والتسالي خلال السهر ليلا، إلا أن هذه العادة تسبب زيادة الوزن بشكل ملحوظ لذلك ينصح الأطباء دوما بضرورة تجنب تناول الطعام الدسم والغني بالكربوهيدرات والسكريات ليلا وخاصة قبل موعد النوم.

لكن في ساعات السهر يمكنك إعداد وجبة صحية تمنح الجسم العناصر الغذائية المفيدة ولا تسبب زيادة الوزن، ومن اشهى واسرع الاكلات الصحية ليلا سلطة البروكلي بالرمان.

مدة التحضير: ربع ساعة
الكمية: تكفي لفردين

مكونات سلطة البروكلي بالرمان

كوب بروكلي مقطع
ملعقة زيت زيتون
ملح وفلفل اسود

عصير ليمون
نصف كوب رمان
شرائح خس طازج

طريقة عمل سلطة البروكلي بالرمان

اسلقي البروكلي أو اجعليه ينضج على البخار
ضيفي البروكلي مع شرائح الخس وضيفي لها زيت الزيتون وعصير الليمون و الملح و الفلفل
ضيفي الرمان وقلبي الخليط.
أكلة صحية للسهرة .. طريقة عمل سلطة البروكلي بالرمان
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