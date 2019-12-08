بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة الإماراتية.. تعرف على عبد الرحمن العويس

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، تعيين عبدالرحمن العويس رئيسًا لهيئة الرياضة فى دولة الإمارات وذلك بعد قبول استقالة محمد خلفان الرميثى.



وعبد الرحمن العويس هو وزير الصحة ووقاية المجتمع منذ عام 2013، في دولة الإمارات العربية المتحدة كما شغل منصب وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني منذ أكتوبرعام 2017، ورئيس مجلس إدارة "مصرف الشارقة الإسلامي"، وعضو في مجلس أمناء

كل من "مؤسسة سلطان العويس الثقافية" منذ 1992، و"جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية" منذ يونيو عام 2016.



كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "هيئة دبي للثقافة والفنون"، ورئيس المجلس الصحي في "مجلس الوزراء الإماراتي" وعضو مجلس إدارة كل من "سلطة مدينة دبي الطبية" و" شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية " و"الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء".





كما يشغل عضوية مجلس أمناء "جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية"، ورئيس مجلس أمناء "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"، ونائب الرئيس الأول ل"اللجنة الأولمبية الوطنية"، بالإضافة لكونه عضوا في مجلس

الأمناء ل"مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية" منذ عام 1992.



وتقلد منصب وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ما بین عامي 2006 و 2013، وتولى منصب وزير الصحة بالإنابة في 2011، كما تقلد منصب عضو مجلس إدارة في كل من "غرفة تجارة وصناعة الشارقة" في 2004، و"المصرف العقاري" بين 2004 و 2005، و"شركة أبوظبي للإعلام" عام 2001، و"مصرف الشارقة الإسلامي".



كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" بين 2004 و2005، وعمل رئيسا في "الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة"، ورئيسا سابقا في "الهيئة الاتحادية للموارد البشرية".



وحاصل على بكالوريوس في المحاسبة ونظم المعلومات عام 1988 من "جامعة الإمارات العربية المتحدة".