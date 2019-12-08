بعد إصابة الشيف علاء الشربيني | 5 أطعمة تصيبك بانسداد الشرايين | الكاتشب والعيش الشامى أخطرها

بعد خوض الشيف علاء الشربيني مقدم برنامج "أحلى أكلة " على شاشة ON E جراحة لعلاج انسداد الشرايين في ساقيه، نقدم لك فى هذا التقرير بعض الأطعمة المحظورة التى تساعد وتزيد من فرص الإصابة بانسداد الشرايين، وفقًا لموقع "Prevention".



الأطعمة التى يفضل الابتعاد عنها لتجنب الإصابة بانسداد الشرايين:



1-الكاتشب:

الكاتشب يضيف مذاقا لذيذا إلى الأطعمة المختلفة ولكنه كذلك يحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم إضافة إلى السكر، الذي يساعد على تكوين الدهون وانسداد الشرايين.



2-الخبز الأبيض "الشامي":

من أكثر الأطعمة الغنية بالصوديوم، كما أنه منزوع النخالة والألياف ما يجعل نسبة الكربوهيدرات مرتفعة فيه جدا، وعندما يتناول الإنسان الكربوهيدرات دون ألياف فإن نسبة السكر ترتفع جدا في الدم.



3-الخضراوات المعلبة:

تحتوي المعلبات في الغالب على الكثير من الملح، مما يزيد من ضغط الدم وهو ما يؤثر على كمية الأكسجين التي تنتقل إلى قلبك، والذي قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بنوبة قلبية، وأيضا يزيد من فرص الإصابة بانسداد الشرايين.



4-الوجبات المجمدة:

تجد أن الوجبات المجمدة غالبًا ما تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم، والذي يُستخدم بهدف تنكيه الطعام وكذلك كمادة حافظة.



5-الأطعمة المقلية:

فالأطعمة المقلية تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المتحولة التي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم ويخفض من نسبة الكوليسترول الجيد.

