مفاجأة.. موسوعة جينيس تكذب تامر حسني | تفاصيل

أثار الفنان تامر حسنى جدلا واسعا بعد إعلان دخوله موسوعة جينيس لأكثر فنان ملهم ومؤثر فى العالم، الذى حصل عليه منذ يومين وهو الأمر الذى أصبح حديث الجمهور المحب لنجم الجيل، إلا ان مؤسسة موسوعة جينيس وجهت صدمة لـ تامر حسنى ومحبيه بعد ان اعلنت عبر موقعها الرسمى أن تامر حسنى لم يحصل على جائزة أكثر فنان ملهم ومؤثر كما يروج لذاته.
وكشفت موسوعة جينيس حقيقة الامر ان تامر حسنى غير مدرج بالموسوعة وحصوله على جائزة أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات وليس لها علاقة بجائز أكثر فنانة مؤثر وملهم فى العالم كما روج لنفسه.
وأشار الحساب الرسمى لموسوعة جينيس فقط لجائزة الفنان عمرو دياب التى حصل عليها منذ فترة طويلة وحمل الرقم القياسى لاكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية بأكثر عدد مبيعات من فنان فى الشرق الأوسط.
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وكان تامر حسنى تم تسجيله من قبل فى موسوعة جينيس قبل ثلاث سنوات وشارك في حملة للتبرع بالدم وحققت الرقم القياسي لـ (لأكثر الناس قاموا بالتسجيل للتبرع بالدم).
وكشفت موسوعة جينيس حقيقة الامر ان تامر حسنى غير مدرج بالموسوعة وحصوله على جائزة أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات وليس لها علاقة بجائز أكثر فنانة مؤثر وملهم فى العالم كما روج لنفسه.
وأشار الحساب الرسمى لموسوعة جينيس فقط لجائزة الفنان عمرو دياب التى حصل عليها منذ فترة طويلة وحمل الرقم القياسى لاكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية بأكثر عدد مبيعات من فنان فى الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا
وكان تامر حسنى تم تسجيله من قبل فى موسوعة جينيس قبل ثلاث سنوات وشارك في حملة للتبرع بالدم وحققت الرقم القياسي لـ (لأكثر الناس قاموا بالتسجيل للتبرع بالدم).