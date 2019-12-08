جولة تفقدية لوزيرة الصحة بالأقصر.. 3 قرارات هامة بالزيارة.. وتسجيل 300 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الجديدة

وزيرة الصحة من الأقصر تعلن

- تشغيل العيادات الخارجية وقسم الطوارئ بمستشفى إسنا السبت القادم

- تشغيل مستشفي العديسات التخصصي للأطفال تجريبيا مطلع فبراير المقبل

- تشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير بمستشفي النساء والولادة التخصصي بالبياضية

- تسجيل 300 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر

وأكدت الوزيرة على أن مستشفي العديسات ستصبح مستشفي متخصص في جراحات الأطفال، حيث تم إنشاؤها وفقا لمعايير الاكواد العالمية لبناء المستشفيات،لافتة إلى أنه سيتم إبرام بروتوكول تعاون مع مستشفي ابوالريش الجامعي، لتشغيل المستشفي ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للمستشفي، حيث ستضم المستشفي كافة التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.



وشددت على سرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات فى أسرع وقت، كما تفقدت أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات والتي تم إنشاؤها وتجهيزها بتكلفة بلغت حوالي 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المستشفى مكون من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، وتشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية.



ثم تفقدت الوزيرة أعمال التطوير بمستشفي النساء والولادة التخصصي بالبياضية وشددت على سرعة الانتهاء منها وفقا للمواعيد المحددة وتخصيص المبنى القديم للمستشفى ليصبح مركزا لطب الأسرة، وقسم للغسيل الكلوي، على أن يتم تطويره وفقا لأعلى معايير الجودة موجهة بتوفير كافة تجهيزات المستشفي الطبية والغير طبية، وتوريدها بشكل عاجل تزامنا مع الإنتهاء من أعمال التجهيزات والانشاءات، مشيرة إلى أن المستشفي ستقدم خدمات طبية ذات جودة عالية فى تخصصات النساء والولادة.



كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، مركز الضبعة المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، وتابعت سير العمل بالمركز، وتفقدت أقسام المركز المختلفة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.



وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 300 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، منذ بدء التسجيل فى الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم.



جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لأعمال التجهيزات الجارية بمستشفي الأقصر الدولي و تفقدت الوزيرة أعمال رفع كفاءة مستشفي الأقصر الدولي، ووجهت بمراعاة النسق المعماري لكافة وجهات مستشفيات المنظومة الجديدة لتصبح نمط واحد، كما تفقدت أقسام المستشفي لمتابعة سير العمل، وعقدت اجتماعا مع قيادات الوزارة والفريق الطبي بالمستشفى، وشددت خلال الإجتماع على سرعة الإنتهاء من كافة أعمال التجهيزات وفقا لأعلي معايير الجودة، وبمايليق بالمنظومة الجديدة.





وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشغيل العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، بمستشفى إسنا المركزي، يوم السبت القادم، كتشغيل تجريبي، مشددة على رئيس مرفق إسعاف الأقصر بتحويل الحالات المرضية إلى المستشفى بدءًا من يوم السبت القادم.جاء ذلك اليوم، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى إسنا، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.وحرصت الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، ومنها الأشعة، والمعامل، والحضانات، والرعايات المركزة، والطوارئ والاستقبال، موجهة بسرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات في أسرع وقت ممكن.وراجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وشددت على تطبيق نظام الميكنة على مخازن الأدوية بالمستشفى لتعويض أي نقص من مخزون الأصناف والمستلزمات الدوائية أولًا بأول، وامداد المستشفى باحتياجاتها.كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان سكن الأطباء، وشددت على توفير كافة سبل الراحة لهم وتركيب شبكة "الواي فاي" لإتاحة شبكة الإنترنت لهم على مدار الساعة لتساعدهم في عملية التعليم الطبي، ووجهت بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى.وأشارت الوزيرة إلى أن المستشفى تخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤها وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، وتتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، لافتةً إلى أن المستشفى تشمل كافة التخصصات الطبية.ثم قام الوزيرة بتفقد أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات التخصصي للأطفال ووجهت بتشغيل المستشفي تجريبيا مطلع شهر فبراير المقبل.