الروبوت صوفيا يتحدث للحضور في فعاليات منتدى شباب العالم





تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم في الفترة من 14-17 ديسمبر في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويُعد الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام نظرًا لأهميته والفرص التي يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعدّدة.





وفى هذا الإطار، تم دعوة الروبوت صوفيا - روبوت ذو ملامح بشرية إلى حدٍ كبير - لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى. ومن جانبها، قامت صوفيا بدعوة الحضور لمقابلتها خلال فعاليات المنتدى من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة: "انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة. إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعًا".





وتُعد صوفيا روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون.





صوفيا هي الروبوت الأكثر تطورًا علاوةً على هيئتها التي تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والفن.





تتمتع صوفيا بجمالٍ معبر وتفاعلٍ حي، كما يمكنها محاكاة مجموعة كاملة من تعبيرات الوجه، وتتبع الوجوه والتعرف عليها، وإجراء محادثات طبيعية وسَلِسَة مع الناس.





حصلت صوفيا على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية. كما حصلت على جائزة جولد إديسون في علم الروبوتات لعام 2018.





الجدير بالذكر أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمتّع بخصائص وسمات معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية والتي تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية، ومن أهم خصائصها القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل علي أوضاع لم تُبرمج في الحاسب الآلي.





ويتطلع العالم لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم ، والذي سيقام بمدينة شرم الشيخ بسيناء، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. ملقيًا الضوء على قضايا مختلفة تهم الشباب وتعطي لهم المساحة للتعبير عن آراهم حول التحديات والفرص التي يعيشونها في بلادهم.





و منتدي شباب العالم منتدي سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ .





ينطلق منتدي شباب العالم هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.