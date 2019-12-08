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أخبار العالم

تصريح جديد لـ وزير الدفاع الأمريكي بشأن هجوم الملازم السعودي على قاعدة فلوريدا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:51 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية إنه لا يعرف ما إذا كان السعودي محمد سعيد الشمراني قد تعمد استهداف أمريكيين في قاعدة بنساكولا.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة القواعد العسكرية ومراجعة إجراءات التفتيش للأجانب في برامج التبادل.

وكان إسبر قد صرح في وقت سابق من أمس السبت بأنه لا يستطيع تسمية الحادث بالهجوم الإرهابي.

وكان الملازم السعودي المتدرب محمد سعيد الشمراني قد شن هجوما على قاعدة بنساكولا الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.

وقال مسئول امريكي إن الشمراني شاهد تسجيلات لإطلاق نار جماعي وقت العشاء قبل تنفيذ الهجوم ليشاهدها الآخرون.

وقتل الشمراني 3 أشخاص قبل إطلاق النار عليه وقتله.
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