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أخبار العالم

ترامب يهدد كيم جونج أون: ستخسر كل شيء

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:06 م
صدى البلد
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حسام رضوان
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون"، بخسارة كل شيء في حال تصرف بعدوانية.

وقال "ترامب"، على "تويتر"، "كيم جونج أون ذكي للغاية، ولديه الكثير ليفقده، في الواقع كل شيء، إذا كان يتصرف بطريقة عدائية، فقد وقع اتفاقية قوية لنزع السلاح النووي معي في سنغافورة، وهو لا يريد إنهاء علاقته الخاصة برئيس الولايات المتحدة".

وأضاف "ترامب"، "كيم جونج أون لا يريد التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020، إن كوريا الشمالية تمتلك بقيادة كيم جونج أون، إمكانات اقتصادية هائلة، لكن عليها أن تنزع الأسلحة النووية كما وعدت، إن حلف الناتو والصين وروسيا واليابان والعالم بأسره متحدون بشأن هذه القضية".

وكان سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونجن قال إن نزع السلاح النووي غير مطروح في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن صورا للأقمار الصناعية أظهرت نشاطا في موقع لإطلاق الصواريخ، كان قد تم تفكيكه بموجب المباحثات التي جرت بين ترامب وجونج أون.

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