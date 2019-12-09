انتبه من مرض الشتاء.. أعراض تنذر عن إصابتك بالصدفية.. تعرف عليها

تعتبر الصدفية هي احد الامراض التي تصيب العديد من الأشخاص في الشتاء وهي من الأمراض الصعبة التي تصيب الجلد ويقول استشاري امراض الجلدية حسام غالي ان الصدفية هو عبارة عن بقع حمراء وتكون قشور علي الجلد وتنتشر بأماكن مختلفة وخصوصا الاماكن التي تتعرض للجفاف مثال الكوع او الركبة او منطقة الاظافر وكف اليد وفروة الرأس واحيانا تنتشر بالجسم .



واشار حسام الي ان الصدفية لها اسباب كثير لإصابة شخص بهذا النوع من الامراض الجلدية وهي :

1- عوامل وراثية

2- الضغط النفسي والتوتر

3- عدوى فيروسية او بكتيرية

4- البدانة

5- ادمان الكحول



اما عن اعراض الصدفية تكون عبارة عن اعراض ظاهرية للجلد وهي :



ظهور بقع (حبوب) جلدية حمراء فضية سميكة

تشقق الجلد مع نزيف احيانا

حكة وحرقة

تورم وصلابة المفاصل



واصبحت الصدفية من الامراض التي يتم علاجها بتقنيات طبية مختلفة والعلاج يضم ثلاث انواع :

العلاج الموضعي

العلاج الاشعاعي

وكورس علاج نظامي.