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رياضة

خليجي 24 .. سجل أبطال كأس الخليج العربي بعد فوز البحرين

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:00 م
كأس الخليج العربي
كأس الخليج العربي
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أحمد هاني
توج المنتخب البحريني بكأس خليجي 24 لأول مرة في تاريخه عقب التغلب على منتخب السعودية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد خليفة الدولي.

وحصد المنتخب البحرينى اللقب لأول مرة فى تاريخه عقب فوزه على نظيره السعودي بهدف دون رد، فى المباراة النهائية من البطولة التى أقيمت بينهما على ملعب "عبدالله بن خليفة" بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وأحرز محمد سعد الرميحى، هدف الفوز لصالح منتخب البحرين بالدقيقة 69 من زمن المباراة.

وجاء سجل الفائزين بلقب كأس الخليج العربي كالاتي:

منتخب الكويت: 10 ألقاب في أعوام (1970، 1972، 1974، 1976، 1982 1986، 1990 ، 1996، 1998، 2010).

منتخب السعودية: 3 ألقاب في أعوام (1994، 2002، 2003).

منتخب العراق: 3 ألقاب في أعوام (1979، 1984، 1988).

منتخب قطر: 3 ألقاب في أعوام (1992، 2004، 2014).

منتخب الإمارات: لقبان في عامي (2007، 2013).

منتخب عمان: لقبان في عامي (2009، 2017).

منتخب البحرين: لقب وحيد في عام (2019).
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