السلع التموينية تطرح مناقصة لتوريد زيت خام محلي

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ٢٠٠٠ طن زيت عباد) توريد من ٢٠ يناير- ٥ فبراير ٢٠٢٠.
وذلك عن طريق جلسة فض المظاريف وجلسة البت يوم الأربعاء المقبل الموافق ١١ ديسمبر ٢٠١٩.
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وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، قد إجراء مناقصة محدودة رقم 1 لسنة 2019-2020، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد، توريد خلال الفترة من 1- 15 ديسمبر 2019.
وكانت جلسة فض المظاريف وجلسة البت الخاصة بها يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019.
وذلك عن طريق جلسة فض المظاريف وجلسة البت يوم الأربعاء المقبل الموافق ١١ ديسمبر ٢٠١٩.
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البترول: نعمل على زيادة إنتاج الزيت الخام لسد الفجوة مع الاستهلاك المحلي
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، قد إجراء مناقصة محدودة رقم 1 لسنة 2019-2020، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد، توريد خلال الفترة من 1- 15 ديسمبر 2019.
وكانت جلسة فض المظاريف وجلسة البت الخاصة بها يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019.