السلع التموينية تطرح مناقصة لتوريد زيت خام محلي

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ٢٠٠٠ طن زيت عباد) توريد من ٢٠ يناير- ٥ فبراير ٢٠٢٠.وذلك عن طريق جلسة فض المظاريف وجلسة البت يوم الأربعاء المقبل الموافق ١١ ديسمبر ٢٠١٩.إقرأ أيضا:وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، قد إجراء مناقصة محدودة رقم 1 لسنة 2019-2020، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد، توريد خلال الفترة من 1- 15 ديسمبر 2019.وكانت جلسة فض المظاريف وجلسة البت الخاصة بها يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019.