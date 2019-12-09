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اقتصاد

السلع التموينية تطرح مناقصة لتوريد زيت خام محلي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:06 ص
زيت خام محلي
زيت خام محلي
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محمد صبيح
تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ٢٠٠٠ طن زيت عباد) توريد من ٢٠ يناير- ٥ فبراير ٢٠٢٠.

وذلك عن طريق جلسة فض المظاريف وجلسة البت يوم الأربعاء المقبل الموافق ١١ ديسمبر ٢٠١٩.

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وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، قد إجراء مناقصة محدودة رقم 1 لسنة 2019-2020، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد، توريد خلال الفترة من 1- 15 ديسمبر 2019.

وكانت جلسة فض المظاريف وجلسة البت الخاصة بها يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019.


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