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فن

رانيا ملاح تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
رانيا ملاح
رانيا ملاح
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محمد بدران
نشرت الفنانة السورية رانيا ملاح، صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا الملاح بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون السلفر أبرز أنوثتها، وصففت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة رقيقة زادت من جمال ملامحها.

وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : "القمر - قلبى - ربنا يحميكى - اللون تحفة".

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، وهو بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

رانيا ملاح تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد
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