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رياضة

جمال الغندور: معظم حكام دور الـ 32 من بطولة كأس مصر وجوه جديدة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:34 ص
حكم الفيديو
حكم الفيديو
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حسام الحارتي
قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن معظم حكام دور الـ32 من بطولة كأس مصر كانت وجوه جديدة.

وأضاف جمال الغندور في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت"، أنه يسعى إلى تدشين جيل جديد من الحكام يسعى إلى احتواء الأزمات وخوض المباريات بكافة الأساليب الحديثة وتجنب الوقوع في الأخطاء معلقا: "بنحاول نجمد قلوب الحكام ويتعلموا قانون الكرة صح".

وأكد جمال الغندور أن تجربة الدفع بالحكام الجدد حققت نجاحا كبيرا داخل الساحة الرياضة المصرية، قائلا: "مباراة الكأس كانت فرصة للحكام الجدد لتطبيق ما تعلموه بشكل عملي".

وأوضح جمال الغندور، أنه سيقوم بدفع الحكام الجدد إلى بطولة الدوري الممتاز في حالة إثبات نفسه وتقديم مستوى جيد وتفادي كافة الأخطاء.

ومن جهة أخرى علق رئيس لجنة الحكام على الدفع بالعناصر النسائية قائلا: "تجربة الدفع بوجوه نسائية في بطولة كأس مصر أثبتت نجاحها"، مشيرا إلى احتياج العنصر النسائي التحكيم فرصة للدفع بهما داخل الدوري المصري.

وأكد رئيس لجنة الحكام أن الاتحاد المصري بدء خطوات تنفيذ تطبيق تقنية حكم الفيديو داخل الدوري المصري، مشيرا إلى بدء تدشين دورة التدريب والتي تستغرق 6 أسابيع لبدء تفعليها.
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