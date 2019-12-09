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فن

داليا البحيري بإطلالة جذابة من داخل سيارتها.. شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:44 ص
داليا البحيرى
داليا البحيرى
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محمد بدران
نشرت الفنانة داليا البحيرى صورة جديدة لها عبر خاصية "ستورى" وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع الصور "إنستجرام".

وظهرت داليا البحيرى في الصورة بإطلالة جذابة، داخل سيارتها حيث ارتدت ترينج وايس كاب ونظارة.

يذكر أن داليا البحيرى تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "فالنتينو" بطولة الزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه فى رمضان 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الأبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

كانت آخر أعمال داليا البحيري مسلسل "للحب فرصة أخيرة" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية.

المسلسل بطولة داليا البحيري، فراس سعيد، مراد مكرم، هبة الأباصيري، هند عبدالحليم، ريم سامي، أميرة العايدي، أمل رزق، أحمد عبد الله، عمرو عابد، حنان يوسف.
داليا البحيري بإطلالة جذابة من داخل سيارتها.. شاهد
داليا البحيري بإطلالة جذابة من داخل سيارتها.. شاهد
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