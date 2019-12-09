بـ 2 جنيه.. احصلي على تفتيح سريع لبشرتك

بشرتك هي أغلى ما تملكينه لذلك عليكي العناية بها والحفاظ عليها، نتيجة الأضرار التي تحدث لها بسبب أشعة الشمس وغيرها من العوامل.



وتساعد الماسكات الطبيعية على تعزيز نضارة بشرتك، وأعطاها لونا متجانسا، بالإضافة إلى بعض السمات الأخرى مثل التقشير وإزالة الخلايا الميتة.



وبأقل من 2 جنيه اصنعي ماسك الزبادي والنشا مع الليمون للبشرة وفقًا لموقع boldsky، للحصول على تفتيح فعال.



المكونات:

الزبادي

النشا

الليمون



-ضعي في وعاء نظيف مقدار فنجان من الزبادي وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من النشاء وبضع قطرات من عصير الليمون.



-ثم اخلطي المكوّنات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس، وزّعي المزجي على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة ربع ساعة قبل غسل وجهك بالماء الفاتر.

