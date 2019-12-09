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منوعات

تغريدة لـ ميلانيا ترامب تضعها في مأزق

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
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نهى حمدي
بدأت الاحتفالات بأعياد الميلاد واستعداد العالم لبداية العام الجديد، ومن ضمن المستعدين كان البيت الأبيض الذي استضاف مجموعة من الأطفال داخل أروقته للاحتفال بموسم أعياد الميلاد "الكريسماس".

فقد نشرت قرينة الرئيس الأمريكي "ميلانيا ترامب" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لأطفال داخل البيت الأبيض، وقيامهم بعدة أنشطة بمناسبة "الكريسماس".

وزودت "ميلانيا" الصور بتغريدة " يوم مرح في البيت الأبيض، نلون ونصنع رجل الثلج ونلعب بالمكعبات والبازل، وذلك ضمن احتفالنا السنوي بالأطفال"، وأضافت: "من الرائع دائمًا مشاركة مرح الكريسماس".

وجاءت آلاف التعليقات على التغريدة في غضون ساعة واحدة من نشرها، وكان بعض منها على هذا المنوال "جميل جدًا ميلانيا، شكرًا على منحنا هذا الاحتفال الرائع، وحفاظك على التقاليد"، فيما علقت أخرى: "أنت امراة رائعة وقوية وأم حنون، أنا معجبة بقوتك وجمالك".

وكانت هناك تعليقات أخرى مهاجمة: "رائع وعظيم ما تقومين بفعله، ولكن ماذا يفعل الأطفال الآخرون داخل أقفاص؟"، "سيكون يوم أكثر مرحا إذا أخرجت الأطفال من سجونكم".
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