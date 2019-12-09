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أبو العينين: مصر تشهد تنمية عمرانية متكاملة بفضل دعم الرئيس السيسي للاقتصاد الوطني.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:13 ص
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبوالعينين
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توك شو
قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا العقارية، إن ما يحدث في مصر من تنمية عمرانية متكاملة يعد إنجازًا تاريخيًا يحسب للحكومة المصرية بفضل الدعم القوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أبو العينين، في كلمته خلال مؤتمر مدن المستقبل في مصر "فرص الأعمال والاستثمار" والمذاعة عبر برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الإسكان والاستثمار والتعاون الدولى، أن المدن الصناعية المتخصصة مفتاح التنمية خلال المرحلة المقبلة، وهي سبب نهوض اقتصاد العديد من الدول مثل الصين وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: أنه من الضروري أن نلتفت لتنفيذ مدن صناعية متطورة ومتخصصة لأنها تعد عصب الاقتصاد"، موضحا أن نموذج المدن الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي تمتلك قوانين خاصة وقواعد مختلفة للتصنيع والتسويق هي النموذج الأنجح على الإطلاق.

وأشار أبو العينين، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت أكثر من 240 مدينة صناعية من هذا النوع، وهي التي قادت طفرة التنمية، مؤكدا أن هناك حاجة كبيرة لتسويق النجاحات التي حققتها مصر في المجالات المتنوعة حتى تشكل عامل جذب للاستثمار الأجنبي.

وأكمل رجل الصناعة: "كل التحية للقوات المسلحة التى استطاعت محاربة الإرهاب وفى نفس الوقت ساهمت فى بناء الدولة الحديثة وتحقيق تنمية شاملة".

واختتم رجل الأعمال محمد أبو العينين: "كل التحية لقائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكل ما قدمه من أجل استقرار الوطن".

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