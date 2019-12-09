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الأرصاد: طقس اليوم بارد.. والملابس الشتوية ضرورية جدا.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:23 ص
صدى البلد
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار مستمرة اليوم على السواحل الشمالية، مشيرا إلى أنه كان موجود منذ البارحة وحتى الساعات الأولى من اليوم.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن من المتوقع اليوم أن يكون هناك سقوط الأمطار بالقاهرة، حيث إنها تكاد خفيفة جدا بها، موضحا أن فصل الشتاء بدأ بالظهور خلال الساعات الأولى من النهار.

وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة تبدأ من 15 درجة على أغلب مدن أنحاء البلاد، لافتا إلى أن طقس اليوم بارد والملابس الشتوية ضرورية جدا خلال تلك الأيام لتقليل الإصابة بنزلات البرد فى البيوت المصرية.

وحذر مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية على الطرق خاصة بالطرق الزراعية والمسطحات المائية، مشيرا إلى أن هذا العام هو المعدل الطبيعي للطقس الخاص بفصل الخريف.


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