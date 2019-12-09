كنا أهم ناس.. تفاصيل الأيام الأخيرة لطلعت زكريا قبل وفاته.. فيديو

كشف المخرج عمرو طلعت زكريا، عن وصية والده الفنان طلعت زكريا، قبل وفاته، قائلًا "مش عايز أقول إن حد قصر أو لأ، بس وصية والدى لينا أنا وإيمى كانت خلى بالكم من بعض".



وتابع عمرو طلعت زكريا، فى لقاء خاص ببرنامج "ArabWood" المذاع على فضائية "روتانا": "أنا وإيمى كنا أهم ناس فى حياته"، موضحًا أنه سيتم تصوير فيلم الشهر القادم يحكى قصة حياته.



وأشار إلى أن الفيلم سيتناول تفاصيل فترة العزوبية لوالده عندما كان يعيش مع زملائه منهم الفنان أحمد آدم، مؤكدًا أنه استأذن المجموعة كلها فى سرد التفاصيل بطريقة كوميدية لأنهم كانوا يهربون قبل وقت دفع إيجار الشقة.



وأضافت إيمى طلعت زكريا، أنه فى أيام والدها الأخيرة كان مغيب جدًا وكأنه متواجد بجسده فقط، وظهر هذا فى فيديوهات فرح هنا الزاهد بشكل كبير، موضحة أنه قبل وفاته نصحها بألا تحتفل بعيد ميلادها هذا العام.



وطلب عمرو طلعت زكريا، من محبين والده الدعاء له دائمًا، وتذكره فى كل وقت، لأنه أضحك قلوب الكثير.

