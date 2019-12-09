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اقتصاد

غلق مدخل بالشروق لإنجاز أعمال بكوبري مدخل السويس وطريق القاهرة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم غلق مدخل مدينة الشروق رقم (٣)، والواقع على طريق (القاهرة /السويس)، وذلك للأعمال الجاري تنفيذها بكوبري مدخل السويس رقم (٣)، وكذا تنفيذ أعمال التطوير الجارية بطريق (السويس – القاهرة)، ونظرًا لتعارض الدخول والخروج للمدينة مع المدخل المذكور.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم التنسيق وغلق المدخل في الاتجاهين(دخول/خروج)، للتمكن من تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل، وإعادة فتحه عقب الانتهاء من الكوبري.

واوضح أنه على سكان ورواد المدينة القادمين من القاهرة الدخول من مدخل رقم (١)، وعلى القادمين من السويس الدخول من مدخل رقم (٢)، والخروج من المسارات البديلة.

ويهيب رئيس الجهاز بمستخدمي الطريق بتوخي الحذر وتهدئة السرعة لحين الانتهاء من أعمال التطوير، حرصا على سلامتهم في ظل الأعمال الجارية.


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