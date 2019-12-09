لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض منح الجنسية المصرية إلى مقيم فلسطيني

قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رفض طلب سعيد إسماعيل سعيد رضوان، "فلسطينى الجنسية"، اكتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالدته أمال محمد على رضوان، وذلك لدواعٍ أمنية.



وبحسب بيان، جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقرر لوزير الداخلية.