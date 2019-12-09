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رياضة

تدريبات خفيفة بالكرة لأساسى الزمالك قبل لقاء بيراميدز

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:37 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أدى فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الغني وحازم إمام وأوباما وأحمد سيد زيزو وطارق حامد ومصطفى محمد، اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي تدريبات خاصة تحت إشراف سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز.

وخاض لاعبو الزمالك الأساسيين تدريبات خفيفة بالكرة فيما أدى باقي لاعبي الفريق تقسيمة في وسط الملعب تحت إشراف كارتيرون، الذي حرص على منح اللاعبين تعليمات خاصة لتطبيقها في التقسيمة.

وحقق الزمالك الفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون مقابل ليحصد أول ثلاث نقاط فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى الجولة السابعة للدوري الخميس المقبل فى أول لقاء محلى عقب خسارة الفريق من انبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة السادسة وتجمد رصيد الفريق عند 10 نقاط فى المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة.
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