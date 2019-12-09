الصور المتداولة قديمة | مدير معبد حتشبسوت: لا صحة لتعامد الشمس بـ الدير البحري اليوم

اكد الدكتور عبد الغنى الطاهر مسئول اثار معبد حتشبسوت بمنطقة القرنة غرب الاقصر انه اليوم لم يتواجد بالمعبد اى فريق بحثي لرصد اى ظاهرة فلكية "لتعامد الشمس على قدس الاقداس بمعبد الدير البحري على الاله حورس"،ولكن ما يتم منذ سنوات يقوم فريق بحثي برصد تعامد على الاله حتحور فى السادس من يناير من كل عام، مشيرا بان الفريق قد رصد ظاهرة تعامد اخري على الاله حورس بالعام الماضي ولكن لم يتواجدوا هذا العام لرصدها.



واكد عبدالغنى الطاهر فى تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد" ان الصور المتداولة قديمة وليست جديدة وانه غير حقيقي قيام فريق بحثي لرصد الظاهرة اليوم.



وكشف ان هناك تعامدا معروفا لدى الاثاريين يتم فى احتفالية كبري و يحدث سنويا في معبد الكرنك ومعابد ابو سمبل فقط .



وكان قد تردد فى بعض وسائل الاعلام تقارير وصور عن رصد ظاهرة تعامد الشمس اليوم الاثنين على قدس الاقداس بمعبد الدير البحري حتشبسوت. وذكر احد الباحثين ان تعامد الشمس على قدس أقداس معبد الملكة حتشبسوت، هى ظاهرة من بين 19 ظاهرة فلكية رصدها ووثقها فريقه العالمى الذى يضم فى عضويته رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، ايمن أبوزيد، والباحث الأثرى المصرى الطيب عبدالله.



واشارت التقارير المتداولة إلى أن فريقا تمكن منذ العام 2014 من رصد توثيق 6 ظواهر فلكية بمعابد هابو ودير شلويط وحتشبسوت فى محافظة الأقصر، و6 ظواهر فلكية بمعابد هيبس وقصر غويطة وير الحجر فى محافظة الواى الجديد، وخمس ظواهر بمعبد ادفو ومنطقتى جبل السلسلة وكلابشة فى محافظة اسوان، بجانب ظاهرتين فلكيتين فى معبد دندرة بمحافظة قنا.

