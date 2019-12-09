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محافظات

محافظ الدقهلية: خطة لتمكين الشباب بالمناصب القيادية في المحليات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:40 م
أيمن مختار محافظ
أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع أعضاء فريق المعاونين الثمانية عشر بعد انضمام 6 أعضاء جدد تم اختيارهم بعد مقابلات واختبارات مكثفة لينضموا إلى فريق معاوني المحافظ.

وأكد محافظ الدقهلية بحسب بيان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفتح المجال أمام تولي الشباب المناصب القيادية ليكونوا في المستقبل محافظين ونوابهم ورؤساء مدن.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه على خطى السياسة التي انتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكوين كوادر شبابية ليكونوا نواة قيادات جديدة تقود العمل العام والعمل كفريق واحد مع بعضهم البعض ومع الجهاز التنفيذي.

وأشار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إلى أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم تعيينهم في مناصب قيادية أعلى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين الشباب من المناصب القيادية وخلق كوادر شبابية.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة تحديد الاختصاصات في العمل ومتابعة الأعمال ووضع الخطط والحلول المبتكرة والإبداع في العمل وليس الأداء كمجرد وظيفية روتينية.

وطلب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، من أعضاء الفريق المعاون بتقسيم العمل ليتولي كل عضو عدد من المراكز والمديريات ومتابعة الأداء فيها والتعاون والتنسيق مع أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين في كل جهة.
محافظ الدقهلية: خطة لتمكين الشباب بالمناصب القيادية في المحليات
محافظ الدقهلية: خطة لتمكين الشباب بالمناصب القيادية في المحليات
محافظ الدقهلية: خطة لتمكين الشباب بالمناصب القيادية في المحليات
محافظ الدقهلية: خطة لتمكين الشباب بالمناصب القيادية في المحليات
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