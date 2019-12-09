إصابة 19 شخصا بتسمم تناولوا حلوى من بائع متجول في سوهاج

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج إصابة ١٩ شخصا بتسمم غذائي عقب تناولهم حلوى من بائع متجول بدائرة قسم جرجا، وتم تقديم الرعاية الطبي. لهم وصرح لهم بالخروج، وتم ضبط البائع بمعرفة الشرطة.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من المستشفي العام بوصول ١٩ شخصا مصابين بتسمم غذائي.



وانتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث القسم وبسؤال المصابين أفادوا بتناولهم "هريسة وحلوى زلابيا" بمنطقة الطرابشة دائرة القسم، من أحد البائعين المتجولين، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وصرح لهم بالخروج.



ألقت الشرطة القبض على البائع المتسبب في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

