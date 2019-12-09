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اقتصاد

انقطاع المياه عن مدينة العبور لأعمال الصيانة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:05 م
قطع مياه
قطع مياه
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آمنة عبدالعظيم
تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسى
قطر 1000مم القادم من محطة العبور بطريق بلبيس .

الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينه قباء – عمارات الفاروقيه – قطاع الامن المركزي – تقسيم عمر ابن الخطاب – مساكن الضباط – اطلس 3 – مساكن النيل – وبعض مناطق توسعات النهضة الجديدة ).

والشركة إذ تأسف عن هذا العذر الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الاصلاح فى اقل فترة زمنية ممكنة

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
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