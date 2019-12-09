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موجز الانباء | رئيس الوزراء يفتتح معرضي باك بروسيس وفوود افريكا | تركيا ترحل 11 داعشيًا إلى باريس

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:50 م
كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القراء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

ومن أبرز الأخبار، ما يلي:

فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة
أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها، ويستهدف البرنامج موظفي الدولة الذين يتراوح أعمارهم من 30 إلى 45 عامًا، وسيستمر التسجيل حتى 5 يناير 2020.

هذا الشبل.. ابن رونالدو يتوج بجائزة أفضل مهاجم مع يوفينتوس
توج كريستيانو جونيور، نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل مهاجم مع فريق يوفينتوس الإيطالي للأشبال، خلال دورة كافور الودية.

رغم الرفض الفرنسي.. تركيا ترحل 11 داعشيًا إلى باريس
رحلت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، 11 مواطنا فرنسيا، على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي.

رئيس الوزراء يفتتح معرضي "باك بروسيس" و فوود افريكا"
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود افريكا" بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة فى قطاع الآلات والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، وكذلك صناعة الغذاء.
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