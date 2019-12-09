ريم البارودى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة ريم البارودي، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ريم البارودى قائلة: " أتمنى لكم أمسية جميلة للجميع".



وظهرت ريم البارودى بـ إطلالة جذابة حازت على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :



قمر ماشاء الله - قلبى - يا جمالك - عسل والله



يذكر أن الفنانة ريم البارودي، تم تكريمها يوم الجمعة 11 أكتوبر ، في الجزائر، تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية ضمن فعاليات مهرجان الأيام الدولية للباس التقليدي الجزائري.