ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ريم البارودى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:50 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
شاركت الفنانة ريم البارودي، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ريم البارودى قائلة: " أتمنى لكم أمسية جميلة للجميع".

وظهرت ريم البارودى بـ إطلالة جذابة حازت على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :

قمر ماشاء الله - قلبى - يا جمالك - عسل والله

يذكر أن الفنانة ريم البارودي، تم تكريمها يوم الجمعة 11 أكتوبر ، في الجزائر، تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية ضمن فعاليات مهرجان الأيام الدولية للباس التقليدي الجزائري.
ريم البارودى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد
ريم البارودى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد
ريم البارودى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد
ريم البارودى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منورة الدنيا .. سارة نخلة تبهر متابعيها بإطلالة جذابة .. شاهد

بـ إطلالة جذابة .. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها | شاهد

بـ إطلالة جذابة.. ملك قورة تبهر متابعيها .. شاهد

حلا شيحة تنشر صورة لها.. والجمهور: قمر

تجننى | ريم البارودي تتألق في أحدث ظهور لها | شاهد

بـ إطلالة شتوية ... ريم البارودى تبهر متابعيها | شاهد

ترشيحاتنا

كيف يعيش الميت في قبره ؟ .. معلومات لا تعرفها عن البرزخ

الخطيب: تكريم مؤسسة روزاليوسف يحمل معاني كثيرة.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

تطعن حتى الموت خلال فضها مشاجرة اندلعت عبر الطريق.. صور

اخبار الرياضة | كهربا يفسخ عقده | حلم ميتشو الذي لم يتحقق | 3 قرارات للأهلي

أغرب قبيلة لأكلي اللحوم تقطع أصابع نسائها لاسترضاء أسلاف.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الأنيق مي عمر في جلسة تصوير

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات