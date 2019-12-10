الرقابة المالية:100 مليار جنيه وفرتها البورصة لتوسعات الشركات في 10 سنوات

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البورصة المصرية وفرت ما يزيد عن 100 مليار جنيه لتمويل توسعات الشركات، ومن ثم توفير فرص عمل والمساهمة فى معدل نمو الناتج القومى خلال الـ10 سنوات الأخيرة.



وذكر في تصريحات له، أن حجم إصدارات الأوراق المالية التى تم إصدارها فى السوق الأولى بسوق المال بلغ أكثر من تريليون جنيه خلال آخر 10 سنوات، لتسجل تريليونا و30 مليار جنيه خلال الفترة منذ عام 2009 حتى 30 سبتمبر لعام 2019.

وأوضح أن حجم التمويل التمويل العقارى 11.5 مليار جنيه، إضافة لجملة الضمانات المنقولة لـ500 مليار جنيه، موضحا أن إجمالي حقوق المساهمين بقطاع التأمين ارتفعت من 6 مليارات جنيه عام 2009 إلى 35 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2019.

كما وصلت استثمارات قطاع التأمين من 25 مليار جنيه إلى 102 مليار جنيه، أما بالنسبة لقطاع التأجير التمويلي بلغ إجمالى حجم أرصدة القطاع 193 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.6 مليار جنيه عام 2009.

