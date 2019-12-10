بفستان جلد| ناهد السباعي تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ناهد السباعى متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات، بصور جديدة لها .



ظهرت ناهد السباعى فى الصور بإطلالة كلاسيكية وجذابة، حيث ارتدت فستان أسود قصير يصل أعلى الركبة وذو أكمام طويلة ويتسم التصميم بأنه لا يحمل النقوشات، وقد حمل الفستان توقيع المصممة Nour Azazy.



وانتعلت ناهد السباعى حذاء ذهبيا ذا كعب عالى، وتزينت ببعض الأكسسوارات التي حملت توقيع المصممة عزة فهمي، فيما وضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون إطلالتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.





