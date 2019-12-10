بالأسود الأنيق مي عمر في جلسة تصوير

شاركت الفنانة مى عمر متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها.



تألقت مى عمر بإطلالة من اختيار بفستان أسود طويل مطرز، بأكمام طويلة أبرزت جمالها وقوامها المثالي.



تركت مى عمر شعرها الأسود الطويل منسدل عبر الأكتاف، وانتلعت في قدميها حذاء ذات الكعب العالى.



ومن الناحية الجمالية، وضعت مى عمر بعض لمسات المكياج الهادئ، الذي ارتكز على ايلاينر العيون وأحمر الشفاه .



اعتادت مى عمر على التألق بالعديد من الفساتين الملفتة التي تناسب إطلالتها والتى جعلتها تخطف الأنظار أينما حلت فى كل مكان واحتفال ومناسبة.