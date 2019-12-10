المقاول قاتل زوجته بالمرج يمثل جريمته في حضور النيابة وحراسة الشرطة

قام المقاول المتهم بقتله زوجته داخل شقتهما بالمرج بتمثيل جريمته فى حضور ممثل عن النيابة العامة ووسط حراسة أمنية مشددة .



بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم المرج من مقاول قرر باكتشافه مقتل زوجته / "سن 34" بالعقار محل إقامتها بالمنطقة .



على الفور إنتقل مفتشى قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتم العثور على الجثة مسجاة بسرير غرفة نومهما بالشقة ، وبها جرح طعنى بالرقبة من الناحية اليمنى



وقرر المُبلغ امام رجال الامن بخروج زوجته صباحا لشراء بعض المتطلبات وعقب عودتها تناهى لسمعه صوت استغاثتها ، ولدى استطلاعه الأمر عثر عليها على سُلم العقار حيث قررت له بقيام سائق بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها وفر هاربًا ، فقمت بملاحقة المتهم ، إلا أنني لم أتمكن من الإمساك به وعقب عودتي إكتشفت وفاة زوجتي .



كما قرر الزوج فى اقواله انه يعمل فى مجال المقاولات ووجود خلافات مالية بينه و مرتكب الواقعة حول توريد الأخير لـ مواد بناء "اسمنت" له .



توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ.



إعادة استجواب الزوج قرر أنه بتوقيت الواقعة كان نائمًا بغرفة نومه بالشقة سكنه و عقب استيقاظه إكتشف غلق باب الغرفة من الخارج فقام بالدلو في صالة الشقة من خلال نافذة مُطلة عليها حيث فوجئ بزوجته مع السائق ، فقام بالتعدى عليه بعصا خشبية "يد مكنسه" إلا أنه تمكن من الهرب.



وعقب عودته حدثت مشادة كلامية بينه وزوجته حاولت خلالها الهروب من الشقة فاستل سكينا من المطبخ وقام بملاحقتها على سُلم العقار والتعدى عليها محدثًا إصابتها التى أودت بحياتها.



وأضاف الزوج المتهم بقيامه عقب ذلك بنقل الجثة لغرفة نومهما، وأرشد عن السلاح المستخدم والملابس التى كان يرتديها وقت ارتكاب الجريمة .