ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المقاول قاتل زوجته بالمرج يمثل جريمته في حضور النيابة وحراسة الشرطة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:39 ص
جثة
جثة
Advertisements
كتب محمد صبري
قام المقاول المتهم بقتله زوجته داخل شقتهما بالمرج بتمثيل جريمته فى حضور ممثل عن النيابة العامة ووسط حراسة أمنية مشددة .

بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم المرج من مقاول قرر باكتشافه مقتل زوجته / "سن 34" بالعقار محل إقامتها بالمنطقة .

على الفور إنتقل مفتشى قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتم العثور على الجثة مسجاة بسرير غرفة نومهما بالشقة ، وبها جرح طعنى بالرقبة من الناحية اليمنى

وقرر المُبلغ امام رجال الامن بخروج زوجته صباحا لشراء بعض المتطلبات وعقب عودتها تناهى لسمعه صوت استغاثتها ، ولدى استطلاعه الأمر عثر عليها على سُلم العقار حيث قررت له بقيام سائق بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها وفر هاربًا ، فقمت بملاحقة المتهم ، إلا أنني لم أتمكن من الإمساك به وعقب عودتي إكتشفت وفاة زوجتي .

كما قرر الزوج فى اقواله انه يعمل فى مجال المقاولات ووجود خلافات مالية بينه و مرتكب الواقعة حول توريد الأخير لـ مواد بناء "اسمنت" له .

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ.

إعادة استجواب الزوج قرر أنه بتوقيت الواقعة كان نائمًا بغرفة نومه بالشقة سكنه و عقب استيقاظه إكتشف غلق باب الغرفة من الخارج فقام بالدلو في صالة الشقة من خلال نافذة مُطلة عليها حيث فوجئ بزوجته مع السائق ، فقام بالتعدى عليه بعصا خشبية "يد مكنسه" إلا أنه تمكن من الهرب.

وعقب عودته حدثت مشادة كلامية بينه وزوجته حاولت خلالها الهروب من الشقة فاستل سكينا من المطبخ وقام بملاحقتها على سُلم العقار والتعدى عليها محدثًا إصابتها التى أودت بحياتها.

وأضاف الزوج المتهم بقيامه عقب ذلك بنقل الجثة لغرفة نومهما، وأرشد عن السلاح المستخدم والملابس التى كان يرتديها وقت ارتكاب الجريمة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لسرقة 20 ألفا | عامل يشعل النيران فى جثة عجوز بعد قتلها | شاهد

تحقيقات موسعة فى واقعة قيام عاطل بحرق جثة سيدة مسنة بعد سرقتها بالسيدة زينب

المكوجي المتهم بقتل طبيبة السيدة زينب يمثل جريمته ويكشف تفاصيل جديدة.. صور

الدم بقى ميه.. سائق يتخلص من شقيقه بسبب 800 جنيه في القليوبية

حبس سائق قتل شقيقه بسبب 800 جنيه في الخانكة.. المتهم: كان عايز فلوس ومش راضى يشتغل

مقاول يمزق جسد زوجته لاكتشافه علاقتها غير الشرعية مع سائق في المرج

ترشيحاتنا

إلهام شاهين: البنت اللي شبه فاتن حمامة سبب شهرتي.. فيديو

قرارات عاجلة.. أحمد موسى: إقالة رئيسي حي حلوان والمرج ومهلة 15 يوما لحل أزمات الأهالي

رامي إمام ناعيا سمير سيف: وداعا صانع أحب وأقرب أفلام والدي

الرئيس اليوناني يشيد بدور السيسي في المنطقة وبمستوى التعاون مع مصر

مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو والسبب الرئيسي لـ رحيله .. فيديو

بعد إقالتهما على الهواء .. إحالة رئيسي حي المرج وحلوان للنيابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير و بالطو| ريهام حجاج تخطف الأنظار بإطلالة شتوية ملفتة

بالأسود الأنيق مي عمر في جلسة تصوير

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال