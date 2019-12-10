منى عطالله: أحلم بتحكيم مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. فيديو

أكدت المُحكِّمَة منى عطالله، أن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، وعد بمشاركة حكام السيدات المتوفقات، في مباريات الرجال ببطولة الدوري المصري.



وأشارت المُحكِّمَة منى عطالله، خلال استضافتها في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحتوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أنها تتخذ من جمال الغندور مثلها الأعلى في التحكيم خلال المباريات التي تشارك بها.



وأضافت المُحكِّمَة منى عطالله، أنها تطمح إلى المشاركة في مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة، بعد أن وفقت في مباراة الكأس.



وتابعت المُحكِّمَة منى عطالله، أنها كانت تتمنى المشاركة في بطولة أمم أفريقيا الماضية تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر، ولكنها سعيدة بمشاركة زميلاتها المحكمات في مبارياتها.



وأتمت المُحكِّمَة منى عطالله، أن تقنية الفيديو ستساعد الحكام في تقليل الأخطاء لدى الحكام، وعدم ظلم فريق على حساب الآخر، ولكن نعلم أن الحكم لا يمكنه إرضاء جميع الأطراف، والأخطاء التحكيمية جزء من متعة كرة القدم.



وأنهت المُحكِّمَة منى عطالله، تصريحاتها قائلة: "أحلم بتحكيم مباراة الأهلي والزمالك بالدوري".