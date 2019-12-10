ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منى عطالله: أحلم بتحكيم مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
المحكمة منى عطالله
المحكمة منى عطالله
Advertisements
محمد رشاد
أكدت المُحكِّمَة منى عطالله، أن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، وعد بمشاركة حكام السيدات المتوفقات، في مباريات الرجال ببطولة الدوري المصري.

وأشارت المُحكِّمَة منى عطالله، خلال استضافتها في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحتوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أنها تتخذ من جمال الغندور مثلها الأعلى في التحكيم خلال المباريات التي تشارك بها.

وأضافت المُحكِّمَة منى عطالله، أنها تطمح إلى المشاركة في مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة، بعد أن وفقت في مباراة الكأس.

وتابعت المُحكِّمَة منى عطالله، أنها كانت تتمنى المشاركة في بطولة أمم أفريقيا الماضية تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر، ولكنها سعيدة بمشاركة زميلاتها المحكمات في مبارياتها.

وأتمت المُحكِّمَة منى عطالله، أن تقنية الفيديو ستساعد الحكام في تقليل الأخطاء لدى الحكام، وعدم ظلم فريق على حساب الآخر، ولكن نعلم أن الحكم لا يمكنه إرضاء جميع الأطراف، والأخطاء التحكيمية جزء من متعة كرة القدم.

وأنهت المُحكِّمَة منى عطالله، تصريحاتها قائلة: "أحلم بتحكيم مباراة الأهلي والزمالك بالدوري".
Advertisements

ترشيحاتنا

3 قرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم.. تعرف عليها

فتحي سند مهاجما كهربا: الأستاذ فلسع من الزمالك وعمل فيلم عشان الفلوس

أول تعليق من بشار الأسد على مظاهرات لبنان

مقاتلات وقاذفات أمريكية في قطر.. هل يتخلى تميم عن إيران؟

هاشتاج #ممالك_النار يتصدر تويتر.. ومغردون: عمل تاريخي رائع

هادي خشبة: مدرب الأهلي الأسبق كان يفتعل أزمات مع وليد صلاح وإبراهيم حسن

AdvertisementS

3 قرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم.. تعرف عليها

قرار جديد من مجلس الأهلي بخصوص محمد مرجان مدير النادي.. تعرف عليه

فرج عامر يكشف قيمة انتقال طارق حامد للزمالك ويؤكد: من الوارد ضم أحمد علي.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيل صالح جمعة ويشيد بـ ناشئ الأهلي.. فيديو

مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو والسبب الرئيسي لـ رحيله .. فيديو

شرط الإسماعيلي للموافقة على بيع باهر المحمدي للأهلي.. فيديو

هادي خشبة: مدرب الأهلي الأسبق كان يفتعل أزمات مع وليد صلاح وإبراهيم حسن

اخبار الرياضة | كهربا يفسخ عقده | حلم ميتشو الذي لم يتحقق | 3 قرارات للأهلي

رئيس بدرجة إنسان.. محمود الخطيب مسيرة حافلة تضاف إلى سجلات رؤساء النادي الأهلي

كواليس خناقة رامي ربيعة وأحمد فتحي عقب مباراة الهلال السوداني.. فيديو

تعرف على مصير صالح جمعة حال رحيله عن الأهلي | فيديو

أخبار نادي الزمالك| مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو| خالد الغندور يفجر مفاجأة عن قناة الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقفطان.. أحدث إطلالة لـ درة مع صديق العمر.. صور

بفستان قصير و بالطو| ريهام حجاج تخطف الأنظار بإطلالة شتوية ملفتة

بالأسود الأنيق مي عمر في جلسة تصوير