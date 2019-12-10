ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاشتاج #ممالك_النار يتصدر تويتر.. ومغردون: عمل تاريخي رائع

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
ممالك النار
ممالك النار
Advertisements
كريم ناصر
بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل التاريخي "ممالك النار" الذي يقوم ببطولته خالد النبوي مع عدد من نجوم الوطن العربي على قناة mbc 1 .

تصدر هاشتاج #ممالك_النار قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر .

وتنوعت تغريدات رواد تويتر، حيث أُعجب البعض بالمسلسل، وعلقوا عليه "مسلسل اكثر من رائع نتمنى وجود مثله مرة ثانية" و"المسلسل مرجع تاريخى يمكن الاعتماد عليه"، "شكرا لكل من ساهم فى انتاج مسلسل ممالك النار وإخراج هذا الإبداع التاريخى للنور"

وتدور أحداث مسلسل ممالك النار، عن قصة آخر سلاطين المماليك طومان باى، ويناقش موضوع الصراع العثمانى المملوكى، وأثره فى تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بداية القرن السادس عشر.

مسلسل ممالك النار يقوم ببطولته خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.
Advertisements

ترشيحاتنا

ورم على أعصاب الوجه.. نيللي كريم تكشف تفاصيل مرضها لأول مرة بعد العملية..شاهد

هاشتاج #ممالك_النار يتصدر تويتر.. ومغردون: عمل تاريخي رائع

مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو والسبب الرئيسي لـ رحيله .. فيديو

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء10/12/2019مهنيا وعاطفيا وصحيا

معركة خيالية بين غرير العسل وثعبان واثنين من حيوان ابن آوى.. شاهد من انتصر

هل غسل الجنابة يغني عن الوضوء | تعرف على رد الإفتاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير و بالطو| ريهام حجاج تخطف الأنظار بإطلالة شتوية ملفتة

بالأسود الأنيق مي عمر في جلسة تصوير

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال