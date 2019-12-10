هاشتاج #ممالك_النار يتصدر تويتر.. ومغردون: عمل تاريخي رائع

بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل التاريخي "ممالك النار" الذي يقوم ببطولته خالد النبوي مع عدد من نجوم الوطن العربي على قناة mbc 1 .



تصدر هاشتاج #ممالك_النار قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر .



وتنوعت تغريدات رواد تويتر، حيث أُعجب البعض بالمسلسل، وعلقوا عليه "مسلسل اكثر من رائع نتمنى وجود مثله مرة ثانية" و"المسلسل مرجع تاريخى يمكن الاعتماد عليه"، "شكرا لكل من ساهم فى انتاج مسلسل ممالك النار وإخراج هذا الإبداع التاريخى للنور"



وتدور أحداث مسلسل ممالك النار، عن قصة آخر سلاطين المماليك طومان باى، ويناقش موضوع الصراع العثمانى المملوكى، وأثره فى تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بداية القرن السادس عشر.



مسلسل ممالك النار يقوم ببطولته خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.