أحدهما قاتل ومميت.. تعرف على الفرق بين الجدري والجديري

صرح الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومى للبحوث سابقًا، بأن هناك فرقا كبيرا بين فيروس الجدري ومرض الجديري مؤكدًا أن أغلب المصريين يخلطون بين المرضين ويعتبرونهما واحدًا.
وقال الدكتور هانى الناظر، في منشور سابق له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن مرض الجديرى ينتشر عادة هذه الأيام بين الأطفال وهناك من يقع فى خطأ ويطلق عليه "الجدري"، وهذا خطأ كبير، ذلك أن الجدرى مرض فيروسي خطير ولكنه اختفى من الكرة الأرضية من أكثر من ستين عاما بعد أن تم التوصل إلى تطعيم فعال ضده.
وأضاف: "أما مرض الجديرى فهو مرض فيروسى أيضًا ولكنه ليس مرضًا خطيرًا، وينتقل عن طريق الجهاز التنفسى من شخص إلى آخر، ويظهر على الجلد على هيئة بقع حمراء صغيرة تتحول إلى "حبوب" ثم تصبح "فقاعات صديدية" فى مناطق الوجه وفروة الرأس والصدر والبطن والظهر وقد يمتد إلى الساقين، وقد يسبق ظهور الأعراض بحوالى يوم أو يومين ارتفاع فى درجة ورشح، ويستمر نحو أسبوع، وأهم شىء هو ضرورة خضوع الطفل للراحة التامة فى المنزل مع عدم الاستحمام لمدة أسبوع".
وفيما يلي سنوضح لكم بعض المعلومات عن مرض الجدري:
يعتبر فيروس الجدري مرضًا معديًا وتشويهيًّا وغالبًا ما يكون مميتًا في بعض الحالات الخطيرة، وقد أثر على البشرية لآلاف السنين خلال العصور السابقة.
وتم القضاء على فيروس الجدري والذي ظهر بصورة طبيعية عام 1980 في جميع أنحاء العالم، وذلك نتيجة لحملة تحصين عالمية غير مسبوقة أدت إلى توقف انتشاره والقضاء عليه تماما.
إلا أنه تم الاحتفاظ بعينات فيروس الجدري لأغراض البحث، مما أدى إلى مخاوف باحتمال استخدام الجدري يومًا ما كأحد عوامل الحرب البيولوجية، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.
ولا يوجد دواء أو علاج للجدرى، إلا أن تناول التطعيم يمكن أن يجنبك الإصابة به، ولكن الآثار الجانبية للتطعيم كبيرة للغاية، حيث إنه يحول دون إيجاز التطعيم الروتيني للأشخاص المعرضين لخطر منخفض للإصابة بفيروس الجدري.
وقال الدكتور هانى الناظر، في منشور سابق له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن مرض الجديرى ينتشر عادة هذه الأيام بين الأطفال وهناك من يقع فى خطأ ويطلق عليه "الجدري"، وهذا خطأ كبير، ذلك أن الجدرى مرض فيروسي خطير ولكنه اختفى من الكرة الأرضية من أكثر من ستين عاما بعد أن تم التوصل إلى تطعيم فعال ضده.
وأضاف: "أما مرض الجديرى فهو مرض فيروسى أيضًا ولكنه ليس مرضًا خطيرًا، وينتقل عن طريق الجهاز التنفسى من شخص إلى آخر، ويظهر على الجلد على هيئة بقع حمراء صغيرة تتحول إلى "حبوب" ثم تصبح "فقاعات صديدية" فى مناطق الوجه وفروة الرأس والصدر والبطن والظهر وقد يمتد إلى الساقين، وقد يسبق ظهور الأعراض بحوالى يوم أو يومين ارتفاع فى درجة ورشح، ويستمر نحو أسبوع، وأهم شىء هو ضرورة خضوع الطفل للراحة التامة فى المنزل مع عدم الاستحمام لمدة أسبوع".
وفيما يلي سنوضح لكم بعض المعلومات عن مرض الجدري:
يعتبر فيروس الجدري مرضًا معديًا وتشويهيًّا وغالبًا ما يكون مميتًا في بعض الحالات الخطيرة، وقد أثر على البشرية لآلاف السنين خلال العصور السابقة.
وتم القضاء على فيروس الجدري والذي ظهر بصورة طبيعية عام 1980 في جميع أنحاء العالم، وذلك نتيجة لحملة تحصين عالمية غير مسبوقة أدت إلى توقف انتشاره والقضاء عليه تماما.
إلا أنه تم الاحتفاظ بعينات فيروس الجدري لأغراض البحث، مما أدى إلى مخاوف باحتمال استخدام الجدري يومًا ما كأحد عوامل الحرب البيولوجية، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.
ولا يوجد دواء أو علاج للجدرى، إلا أن تناول التطعيم يمكن أن يجنبك الإصابة به، ولكن الآثار الجانبية للتطعيم كبيرة للغاية، حيث إنه يحول دون إيجاز التطعيم الروتيني للأشخاص المعرضين لخطر منخفض للإصابة بفيروس الجدري.